Голикова раскрыла данные о смертности в России

Смертность в России в мае снизилась на 3,6 процента к апрелю 2021 года и на 6,1 процента к маю 2020 года. Такие данные раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

При этом в июне 2021 года по сравнению с прошлогодними показателями смертность выросла на 13,9 процента из-за штамма коронавируса «дельта».

«По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9 процентов», — сказала Голикова.

4 июля сообщалось, что в России зафиксирован максимальный прирост смертности от коронавируса с начала пандемии. За неделю число летальных исходов увеличилось на 4643. Предыдущий максимум составлял 3921 случай.

В России уже несколько дней подряд фиксируется более 700 умерших от коронавируса за сутки — 9 июля оперативный штаб сообщил о 726 летальных исходах. Всего с начала пандемии в стране умерли 141 501 пациент.