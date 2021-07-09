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В пожаре на фабрике в Бангладеш погибли 52 человека

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Пожар на фабрике напитков в Бангладеш привел к десяткам человеческих жертв, число погибших может увеличиться — неясно, сколько человек остались в пылающем здании. Видео катастрофы опубликовало Reuters.

На данный момент известно о 52 погибших — трое спрыгнули с высоты, остальные сгорели. Еще по меньшей мере 20 человек пострадали.

На ролике, опубликованном агентством, видна толпа людей у места пожара и пожарные, пытающиеся потушить огонь. Пожар продолжается на верхних этажах, где хранились легковоспламеняющиеся материалы и химикаты. Точная причина пожара, который начался на первом этаже фабрики, производившей сокосодержащие напитки, неизвестна.

Как отмечает Reuters, инциденты из-за низких стандартов безопасности часто происходят в Бангладеш. В 2012 году из-за пожара на фабрике погибло более тысячи рабочих.

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