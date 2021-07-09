В России поймали стремившуюся инновационно уйти от налогов компанию

Российские власти поймали стремившуюся уйти от налогов при помощи инновационной схемы компанию «Волгомост», пишет РБК. Окончательное решение в пользу Федеральной налоговой службы (ФНС) приняла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда.

Позиция ФНС в судебном споре строилась на том, что «Волгомост» применяла для уклонения от уплаты налогов новаторскую схему. Она заключалась в использовании счета, открытого напрямую в Федеральном казначействе. Такая практика существует при получении компанией выплат из бюджета. Средства с лицевого счета в Казначействе не могут быть списаны в бесспорном порядке, в том числе по требованию налоговиков.

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«Волгомост» имела возможность держать счет в Казначействе благодаря выполнению госконтрактов. Один из самых крупных был связан со строительством автомобильной трассы «Урал», где «Волгомост» выступала подрядчиком.

По версии ФНС, компания не платила налоги и страховые взносы за сотрудников с денег, получаемых в рамках госконтрактов. Средства перечислялись субподрядчикам, а через них — бенефициарам «Волгомоста» через технические займы и обналичивание. При этом на протяжении последних пяти лет компания проходила процедуру банкротства.

Коллегия Верховного суда рассматривала кассационную жалобу ФНС. Суды нижестоящих инстанций принимали решение в пользу «Волгомоста». Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области, где до 2016 года была зарегистрирована компания.