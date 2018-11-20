В России станут по-новому бороться с неуплатой налогов

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) дал своим сотрудникам рекомендации, направленные на усиление борьбы с уклонениями от уплаты налогов. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудникам СКР рекомендовано выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие неуплате налогов преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью.

Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. С этой инициативой выступило управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР.

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«Контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям (...) возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры "к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере"», — отмечает издание.

Под сопутствующими неуплате налогов преступлениями СКР подразумевает те, что предусмотрены статьями 172 («Незаконная банковская деятельность»), 173.1 («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), 173.2 («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»), 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») и 327 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») УК РФ.

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