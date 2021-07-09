Российские банки расхотели общаться с клиентами

Два крупных российских банка расхотели общаться и взаимодействовать с клиентами, пишет «Коммерсантъ». Вместо этого они начали устанавливать устройства нового типа — картоматы.
Речь идет о ВТБ и Райффайзенбанке. С 8 июля последний начал внедрять картоматы в тестовом режиме. Такие устройства рассчитаны на перевыпуск банковских карт и работают в режиме самообслуживания.
Чтобы получить карту в картомате, ее перевыпуск необходимо предварительно заказать в мобильном приложении банка. Райффайзенбанк допустил дальнейшее расширение функционала устройств — вплоть до выдачи новых, а не только перевыпущенных карт.
ВТБ планирует начать установку картоматов осенью нынешнего года. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку на сотрудников кредитной организации и повысить качество обслуживания клиентов. Также банк рассчитывает снизить операционные расходы на доставку и выдачу карт клиентам. Экономия, по предварительным расчетам, может составить 30-40 процентов.
При этом опрошенные изданием участники рынка и эксперты сомневаются в целесообразности такого решения, поскольку в последнее время все большее распространение получают цифровые карты, не обеспеченные физическим носителем, выпуск которых производится через смартфон.