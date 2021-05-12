Российские власти нашли способ избежать массового отключения банкоматов. Минцифры введет переходный период для регистрации сим-карт, использующихся в устройствах для удаленного контроля их работы (machine to machine, М2М сим-карт). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

С 1 июня в силу вступят поправки к закону «О связи», регулирующие оборот «серых» сим-карт. Согласно этим поправкам, все подключаемые юрлица должны вносить в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о пользователях сим-карт. Компании заявляли, что система, куда нужно вносить сведения, не готова.

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Переходный период будет длиться три месяца. «С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — сообщили в министерстве. Операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. Однако эта отсрочка не распространяется на сим-карты, используемые в устройствах.

Ранее в среду, 12 мая, газета «Коммерсантъ» писала, что Сотовым операторам придется отключить SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах, системах видеонаблюдения и других устройствах, если российские власти не доработают правила оказания услуг для корпоративных абонентов.

М2М сим-карты поддерживают связь в банкоматах, POS-терминалах, системах видеонаблюдения и других устройствах.