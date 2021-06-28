Половина россиян отказалась от банкоматов

Более половины россиян (51 процент) практически не пользуются банкоматами. Делают это ежедневно около 11 процентов граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос РГС Банка.

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Каждый третий россиянин отказался от банкоматов в пользу дистанционных форматов взаимодействия с банками. Еще 21 процент пользуется банкоматом несколько раз в год. Около 25 опрошенных совершают финансовые операции с их помощью несколько раз в месяц, а 13 процентов — еженедельно.

В Москве банкоматами ежедневно пользуются только 6 процентов, еще 10 процентов — несколько раз в неделю, 25 процентов — несколько раз в месяц, 23 процента — пару раз в год. Не пользуются банкоматами 36 процентов москвичей. При этом большинство (64 процента) заявили, что во время пандемии их предпочтения по частоте использования банкоматов практически не изменились.

Раннее сообщалось, что сотовым операторам придется отключить SIM-карты, которые поддерживают связь в банкоматах, если российские власти не доработают правила оказания услуг для корпоративных абонентов. Позже был найден способ избежать массового отключения банкоматов. Минцифры введет переходный период для регистрации сим-карт, использующихся в устройствах для удаленного контроля их работы.