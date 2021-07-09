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Выживший радист с затонувшего теплохода «Булгария» рассказал о пережитом позоре

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Выживший на затонувшей в 2011 году «Булгарии» Ринат Габидинов, работавший на теплоходе радистом, рассказал о пережитом позоре после гибели в катастрофе 122 человек. Он дал эксклюзивное интервью «Ленте.ру» в годовщину аварии, произошедшей десять лет назад.

По его словам, был сильный ураган; пассажиров, среди которых было много женщин и детей, позвали на развлекательную программу в музыкальный зал. Когда судно сильно накренилось на правый борт, он увидел, что люди стали выпрыгивать из окон. «Насколько я знаю, мужики вышибали иллюминаторы, прыгали сами, спасали своих женщин и детей», — вспоминает Габидинов.

Он говорит, что выжили те, кто успел выбраться наружу за те две-три минуты, пока тонула «Булгария». «Пассажиры стояли в очереди на открытую палубу, на нее вели всего два выхода. И те, кто не успел выйти, все утонули. А были те, кто ждал выхода. Многие остались внутри, в каютах, надев спасательные пояса. Потом спасатели рассказывали, что их, уже мертвых, нашли под потолком», — рассказал бывший радист. Большинство жертв катастрофы составили женщины и дети.

Габидинов оставался на судне до конца, вместе с другими членами экипажа сбрасывал в воду спасательные плоты, потому что без них в шторм сразу тонут. Оказавшись в воде, Габидинов зацепил ближайший плот и стал втаскивать на него спасшихся пассажиров. Два судна прошли мимо, не поняв, что нужна помощь: их капитаны решили, что туристы развлекаются.

Последствия трагедии Габидинов тяжело переживал: многие друзья и знакомые отвернулись от него, перестали общаться. «Негатива я хлебнул порядочно. В автобусе один раз накинулись — мат, оскорбления. С позором пришлось выйти. Плевали в лицо на улице, и это не метафора. Хотя я другого и не ждал. Кого волнует, выполнял я свои обязанности или нет? Утопили людей — отвечай!» — вспоминает он. После катастрофы Габидинов не вернулся работать на воду.

По его словам, экипаж сделал все, что мог, для спасения людей, в том числе и капитан «Булгарии» Александр Островский — он погиб, погибли также его жена и сестра.

10 июля 2011 года на Волге произошла крупнейшая в истории современной России катастрофа с участием речного пассажирского судна. Во время шторма затонул двухпалубный круизный теплоход «Булгария». Авария унесла жизни 122 человек, в том числе 28 детей, спаслись только 79 пассажиров и членов экипажа.

Ответственность за гибель людей понесли пять человек, которых осудили на сроки от 5 до 11 лет.

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