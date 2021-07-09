Ученый предсказал появление «второй Луны» на небе

Cотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев предсказал появление на небосклоне «второй Луны» из-за взрыва звезды Бетельгейзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ученый в ходе лекции в Московском планетарии, в 2019 году одна из самых ярких звезд стала быстро терять свою видимую светимость. Тогда предполагалось, что она в ближайшее время взорвется. Однако астрономы выяснили, что видимость перекрыло выброшенное облако пыли, и вскоре яркость Бетельгейзе вернулась.

В любом случае в ближайшие десятки-сотни тысяч лет звезда взорвется, предрек Авдеев. В этом случае ее яркость «будет как полная Луна на небе». При этом небесное тело можно будет наблюдать как ночью, так и днем, заключил он.

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