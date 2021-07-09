США обострили экономическую войну с Китаем

США собираются ввести санкции против 14 китайских компаний, обостряя тем самым экономическую войну с Пекином, пишет CNBC.

Причиной внесения компаний в черный список, которое ожидается 9 июля, стала политика властей Китая в отношении жителей Синцзян-Уйгурского автономного округа, населенного преимущественно мусульманами. Большинство западных стран считает ее нарушением прав человека (за направление местных жителей-уйгуров на принудительные работы в специальные лагеря) и вводят ограничения в отношении руководства страны и отдельных предприятий.

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В июне Вашингтон уже вводил санкции против пяти китайских компаний и нескольких государственных учреждений. Названия конкретных компаний, которые будут включены в черный список, не разглашаются.

Внесение в блэклист влечет за собой целый ряд ограничений. К примеру, компании вынуждены будут запрашивать разрешение у властей США на выполнение определенных операций, в частности, на закупку оборудования у американских поставщиков. Наиболее жесткие условия касаются предприятий, акции которых торгуются на американских биржах.

Подобные меры Вашингтон принимает с 2019 года, когда администрация прошлого президента Дональда Трампа включила в черный список несколько ведущих китайских стартапов в области искусственного интеллекта.

Параллельно санкции вводились в отношении других технологических компаний, обвинявшихся в передаче персональных данных китайских пользователей китайским спецслужбам. Самым громким случаем стало внесение в черный список производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.