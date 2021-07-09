Президент Украины Владимир Зеленский сменил пресс-секретаря, подписав указ об увольнении Юлии Мендель и назначении вместо нее телеведущего Сергея Никифорова. Об этом 9 июля сообщает «Страна.ua».

Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года. До июня она продолжала исполнять обязанности пресс-секретаря. После отпуска она будет внештатным советником главы офиса президента по связям с иностранными СМИ.

О том, что Никифоров будет новым пресс-секретарем Зеленского, стало известно накануне. Ему 34 года. Ранее он вел утреннее шоу на «Украине 24» и работал на телеканале Euronews.

Сообщалось, что с начала работы в офисе Зеленского Мендель трижды писала заявления об увольнении. Пресс-секретаря не устраивали условия работы и негативное отношение к ней со стороны главы офиса Андрея Ермака.