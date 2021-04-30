Пресс-секретарь Зеленского уволилась с занимаемой должности

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подала заявление об уходе и скоро покинет занимаемую должность. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

По его словам, Мендель продолжит выполнять обязанности пресс-секретаря, пока в офисе не закончатся реорганизационные процессы. Затем она сосредоточится на взаимодействии с иностранными СМИ и будет выполнять работу в качестве советника по международным коммуникациям.

«Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной», — сказал Подоляк.

В связи с этим должность пресс-секретаря будет уточнена и определена в отдельный функционал.

Юлия Мендель ранее работала журналистом на украинских телеканалах. Она стала первой гражданкой Украины, которая выиграла программу Всемирного института прессы World Press Institute. После стажировки в Йельском университете в июне 2019 года указом Зеленского Мендель была назначена пресс-секретарем главы государства. Она выиграла конкурс на эту должность, обойдя четыре тысячи претендентов.

С начала работы в офисе президента, Мендель трижды писала заявления об увольнении. Дважды их не подписали. По данным издания «Страна.ua», пресс-секретаря не устраивали условия работы и негативное отношение к ней со стороны главы офиса Зеленского Андрея Ермака.