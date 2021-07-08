Стало известно имя нового пресс-секретаря Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о назначении ведущего телеканала «Украина 24» Сергея Никифорова своим пресс-секретарем. Об этом стало известно ТАСС.

По словам руководителя директората по информационной политике офиса президента Ирины Победоносцевой, Никифоров будет назначен на должность в ближайшие пару дней. Победоносцева также заявила, что он уже включается в рабочий процесс. Так, Никифоров сопровождал Зеленского во время визита в Литву.

Сергею Никифорову 34 года. Ранее он вел утреннее шоу на «Украине 24», а также был корреспондентом на украинском телевидении и работал на телеканале Euronews.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подала заявление об увольнении в апреле. После ухода со своего поста она заняла позицию советника по международным коммуникациям и сосредоточилась на взаимодействии с иностранными СМИ.

За время работы в офисе президента Мендель трижды писала заявления об увольнении. По данным СМИ, ей не нравились условия работы и негативное отношение к ней со стороны главы офиса президента Андрея Ермака.