Теплоход в Москве дважды попал под угрозу штрафа в миллион рублей

Вечеринка с танцами White sunset boat trip на теплоходе «РИО-1» на Москве-реке может привести к штрафу организаторов в размере до миллиона рублей. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов, сообщает «Российская газета». Для судна это уже вторая подряд угроза штрафа.

Чиновник указал, что рейд выявил многочисленные нарушения при проведении мероприятия. Организаторы не спрашивали ПЦР-тесты и QR-коды, на борту теплохода и в ходе посадки и высадки отмечены массовые скопления людей.

Во время вечеринки социальная дистанция не соблюдалась, гости не носили средства индивидуальной защиты. По визуальной оценке, на теплоходе находились порядка 500 человек.

По словам Михайлова, до начала мероприятия организаторов предупредили о необходимости соблюдения противоэпидемических мер. Однако все замечания были проигнорированы.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф за такие нарушения в размере до 300 тысяч рублей. Однако если один из посетителей заболеет, то сумма наказания может вырасти до миллиона рублей, либо деятельность предприятия могут приостановить на срок до 90 дней.

На этой неделе «РИО-1» уже был предупрежден о нарушениях. В пятницу сообщалось, что им грозит штраф до миллиона рублей за нарушение антиковидных мер во время выступления Дианы Арбениной. Певица давала концерт 8 июля в честь дня рождения.