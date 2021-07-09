Организаторам концерта Арбениной в Москве пригрозили штрафом в миллион рублей

Организаторам концерта певицы Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» в Москве пригрозили штрафом до одного миллиона рублей за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1"», — рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Он также отметил, что на теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек, наблюдались массовые скопления людей, при этом организаторы не проверяли ПЦР-тесты и QR-коды.

Штраф за нарушение антиковидных мер по статье 20.6.1 КоАП РФ может составлять от 300 тысяч рублей до одного миллиона или повлечь приостановление деятельности организации до 90 суток.

Диана Арбенина — певица, поэтесса и лидер рок-группы «Ночные снайперы». Концерт на теплоходе «РИО-1» в честь дня рождения артистки состоялся в четверг, 8 июля. «Исполнится моя давнишняя мечта — сыграть на воде в столице нашей страны. Рассчитываю на веселое и отчаянное настроение, на ваше благоразумие», — сообщалось в анонсе мероприятия.