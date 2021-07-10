В Краснодарском крае рассказали о штрафах для непривитых туристов

Туристы, которые приедут в августе в Краснодарский край без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы препарата и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, могут столкнуться со штрафом 30 тысяч рублей, сообщили власти региона.

Штраф может быть назначен туристам в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Такая статья была введена в законодательство России в апреле 2020-го на фоне введения ограничений из-за COVID-19 и установлением в регионах режима повышенной готовности.

Наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей является максимальной суммой штрафа для физлица по части 1 этой статьи. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью или имуществу, то сумма штрафа вырастает до 50 тысяч рублей.

Ранее власти Краснодарского края разрешили въезд россиян при одном условии — по прибытии на курорты туристы должны будут пройти вакцинацию. Уточняется, что для въезда на Кубань отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения в местные гостиницы. При этом по прилете путешественникам нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест. Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.