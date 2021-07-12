Американские истребители F-16 перебросили для учений в Болгарию

Восемь американских многоцелевых истребителей F-16 Fighting Falcon перебросили на авиабазу «Граф Игнатиево» в Болгарию для участия в учениях Thracian Star 21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Командование ВВС США в Европе.

В сообщении говорится, что учения направлены на «обеспечение эффективных сил для стабильности в регионе». В рамках учений США и Болгария отработают быстрое развертывание в удаленных районах, отмечается в заявлении.

Истребители F-16 Fighting Falcon постоянно базируются в Италии на базе «Авиано».

В июне издание Defence Blog сообщало, что крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители F-16 Fighting Falcon. Издание отмечало, что F-16 Fighting Falcon на Украине могут заменить самолеты Су-27 и МиГ-29.