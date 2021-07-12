Проблемы Китая сочли опасным сигналом мировой экономике

Резкое восстановление китайской экономики после пандемии замедлилось, и это можно считать опасным сигналом остальному миру, пишет Bloomberg. По оценкам опрошенных агентством экономистов, во втором квартале темпы роста снизились до восьми процентов по сравнению с 13,8 в первом квартале.

То, что скорость восстановления экономики должна будет упасть, предполагалось и ранее, но специалисты утверждают, что это произошло раньше, чем ожидалось. С похожей проблемой теперь могут столкнуться и другие страны.

«Нет никаких сомнений, что влияние замедления в Китае на глобальную экономику будет серьезнее, чем это было пять лет назад. Китай был первой страной, столкнувшей с эпидемией коронавируса, и становится первой, которая ее преодолевает. Так что, в силу такого специфического статуса страны, рынок может ожидать, что если замедляется китайская экономика, то за ней последуют и остальные», — сказал Роб Суббараман, глава исследований международных рынков в компании Nomura Holdings.

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Министры финансов стран Большой двадцатки на встрече в Венеции 10 июля также выразили опасения по поводу угроз для хрупкого восстановления экономики. Они указали на появление новых вариантов коронавируса и неравномерные темпы вакцинации, которые могут стать основанием для ухудшения прогнозов в этом отношении. Китайские аналитики, в свою очередь, ожидают, что темпы роста в самой стране могут быть ниже из-за неопределенности на глобальном уровне.

Специалисты полагают, что в целом для амбиций Пекина в сфере экономического роста есть сразу ряд серьезных препятствий. Это связано и с демографическими причинами, и с недостаточным уровнем кредитования частного бизнеса, и с растущим напряжением в отношениях с западными торговыми партнерами.