Девушка с инвалидностью обругала обвиняющих ее во лжи незнакомцев

Жительница Австралии с инвалидностью обругала незнакомцев, которые не верят в ее болезнь

Жительница Австралии с инвалидностью рассказала о своем недуге и обругала незнакомцев, которые не верят в ее болезнь. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

По словам Рианнон (Rhiannon), она страдает от фибромиалгии — поражения внесуставных мягких тканей, характеризующегося быстрой утомляемостью, скачками температуры, симметричной костно-мышечной болью и наличием специфических болезненных точек.

Девушка объяснила, что в настоящее время фибромиалгия является долгосрочной инвалидностью, в связи с чем у нее есть право на пользование парковкой для инвалидов. Однако многие незнакомые блогерше люди обвиняют ее во лжи, поскольку не обнаруживают у нее видимых признаков инвалидности.

«Многие люди говорят, что я не выгляжу как инвалид и не имею право пользоваться парковкой. Вы хотите, чтобы я отрезала себе ноги, чтобы выглядеть достаточно недееспособно? Может, мне стоит выходить из машины, сгорбившись и прихрамывая, чтобы соответствовать образу инвалида в обществе?» — возмутилась автор видео.

Ролик Рианнон стал вирусным и набрал 2,6 миллиона просмотров. Пользователи сети поддержали девушку в комментариях. «У меня есть наклейка на задней части моей машины, которая гласит: "Невидимые инвалиды по-прежнему остаются инвалидами". Это происходит постоянно», «Меня шокирует, как много людей подвергаются дискриминации из-за того, что они не соответствуют стереотипу!», «Со мной постоянно происходит то же самое. Мы с тобой!» — писали юзеры.

В мае модель с фибромиалгией разбогатела на продаже откровенных фото и исцелилась. «Каждое утро я просыпалась с ощущением, будто бы умираю. При этом внешне я выглядела абсолютно нормально. Врачи долго пытались понять, что со мной происходит, они перебирали все варианты вплоть до рака», — поделилась героиня материала. Девушка призналась, что регистрация на OnlyFans помогла ей избавиться от психологических проблем, связанных с болезнью.