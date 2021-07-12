Заявки из 82 регионов поступили на грантовый конкурс Президентского фонда

82 региона России подали заявки на получение грантов в Президентский фонд культурных инициатив по конкурсу в сфере культуры, искусства и творческих индустрий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Наибольшее число заявок поступило из Башкирии, Иркутской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Часть из них одобрена и зарегистрирована, некоторые заявки отправляются фондом на доработку, остальные находятся в стадии заполнения описательной части или составления бюджета проекта.

Свои творческие проекты на грантовый конкурс подают коллективы муниципальных студий творчества, молодежные креативные объединения, команды фестивалей, конкурсов, форумов современного и классического искусства, музыкальные и театральные организации, коллективы библиотек и музеев, авторы кросс-культурных проектов, добавили в фонде.

Прием заявок на конкурс продлится до 30 июля.

Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. На проекты в области культуры, искусства и творчества в этом году выделено 3,5 миллиарда рублей.

