Названы способы нажиться на российских туристах в Крыму

Названы способы нажиться на российских туристах на популярных курортах Крыма. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так, некоторые владельцы частных апартаментов могут отменить подтвержденное бронирование, если найдут туристов, готовых арендовать жилье за более высокую стоимость.

Отмечается, что на лето многие местные жители переселяются в специально оборудованные гаражи, чтобы сдать собственное жилье туристам. При этом почти никто не оформляет себя как индивидуальный предприниматель и не платит налоги.

По словам таксиста Николаса Сидиропула, многие водители завышают стоимость своих услуг и берут по 2,5 тысячи рублей за поездку от аэропорта Симферополя до Алушты и 4,5 тысячи до Судака. «Это куда годится?! У меня много постоянных клиентов. Я им как буду в глаза смотреть, если так цены установлю?» — прокомментировал мужчина.

Ранее в июне россиянам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Крыму этим летом. Так, среднебюджетный вариант поездки с размещением в отеле, трансфером и экскурсией обойдется туристам в 50 тысяч рублей. При этом в Ассоциации туроператоров России добавили, что цена зависит от объекта размещения.