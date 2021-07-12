Мужчина поймал огромную форель и поставил новый рекорд

В американском штате Вашингтон поймана тигровая форель рекордного размера. Об этом сообщает издание The Spokesman-Review.

Рыболов Кайлун Петерсон (Caylun Peterson) рассказал, что вытащил огромную рыбу из озера Лун, расположенного примерно в 50 километрах от города Спокан. По его словам, он рыбачил там с раннего детства и в тот день, как обычно, пришел на берег рано утром. «Мне нравится ловить форель, а в озере Лун водятся особенно крупные особи», — объясняет рыболов.

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Петерсон рассказал, что во время рыбалки на его наживку клюнуло «нечто особенное». Чтобы вытащить улов из воды, потребовалось немало времени. Увидев гигантскую форель, мужчина хотел ее отпустить, однако рыба получила повреждения и не смогла уплыть. «У меня в голове крутились мысли о том, что если эта рыбина сейчас такая большая, то через год потянет на рекорд, — прокомментировал Петерсон. — Но оказалось, что ее и так достаточно, чтобы поставить рекорд».

Пойманная форель весила 11 килограммов. Это на три килограмма больше предыдущего рекорда штата Вашингтон, который составлял восемь килограммов.

Тигровая форель — рыба, выведенная в результате скрещивания обычной форели и палии. Рыба не способна размножаться самостоятельно, и поэтому ее выращивают специально.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд. Он поймал малоротого окуня весом 3,5 килограмма.