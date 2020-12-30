11-летний ребенок сам поймал 22-килограммовую форель

В американском штате Юта 11-летний ребенок самостоятельно выловил озерную форель и побил собственный рекорд. Об этом сообщает отдел природных ресурсов штата Юта в официальном Twitter-аккаунте.

Тайлер Гримшоу (Tyler Grimshaw) отправился на рыбалку в национальной зоне отдыха «Пылающее ущелье», где в июне поймал 19-килограммовую озерную форель. В конце декабря декабря мальчику удалось побить собственный рекорд: на этот раз он выловил форель весом около 22 килограммов.

Так же, как и в прошлый раз, Гримшоу выпустил свой улов обратно в озеро. «Так держать, Тайлер!» — похвалили его старания представители ведомства. Работники отдела природных ресурсов опубликовали коллаж из двух фотографий, на которых Гримшоу изображен со своим уловом.

Зона отдыха «Полыхающее ущелье» известна своей озерной форелью. Ежегодно там ловят рыбу весом от 13 килограммов. Рекорд штата — крупнейшая форель весом 23,4 килограмма.

Ранее сообщалось, что рыбак из американского штата Нью-Хэмпшир поймал в озере гигантскую озерную форель, или гольца-кристивомера. Мужчина извлек из воды форель весом около 17 килограммов.

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