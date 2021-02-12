Рыбак выловил осеннего помолоба и побил многолетний рекорд

Житель американского города Свейнсборо, штат Джорджия, выловил осеннего помолоба рекордного размера и побил многолетний рекорд штата. Об этом сообщается в официальной группе Департамента природных ресурсов Джорджии в Facebook.

Кристиан Блейк Джонс (Christian Blake Jones) поймал в реке Оджичи осеннего помолоба весом 992 грамма. Представители ведомства уточнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда рыбак вытащил из водоема особь, весившую 879 граммов.

Осенний помолоб — вид лучеперых рыб семейства сельдевых. Питается мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными. Средняя длина женской особи составляет 37 сантиметров, а мужской — 34 сантиметра. Максимальный вес осеннего помолоба равен 1,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал веслоноса и поставил мировой рекорд. Джеймсу Люкхарту (James Lukehart) удалось вытащить веслоноса длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон.