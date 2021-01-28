Рыбак выловил гигантского веслоноса и отказался убивать его ради рекорда

Житель американского города Морристаун, штат Теннесси, поймал гигантского веслоноса, сфотографировался с уловом и отпустил его. Видео произошедшего появилось на сайте FOX 17.

Роберт Ливингстон (Robert Livingston) отправился с другом к озеру Чероки порыбачить и выловил громадного веслоноса. Мужчина изначально решил, что ему на крючок попался сом, пока не вытянул рыбу из воды. На кадрах видно, как рыбак кричит от радости и показывает необычный улов. Затем он безуспешно пытается встать на ноги с рыбой в руках, чтобы сфотографироваться, и смеется.

Ливингстон убежден, что выловленный им веслонос побил бы рекорд штата, который составляет 47 килограммов. Однако он отказался убивать рыбу ради рекорда. Американец сделал памятные фотографии и видео с веслоносом и отпустил его обратно в озеро.

«Люди подкалывают меня из-за того, что я не забрал улов домой. Но заядлые рыбаки вроде меня всегда поступают правильно, — объяснил Ливингстон. — Я бы не хотел поймать рекордную рыбу и сказать: "Я ее убил". Она продолжит плавать в этом водоеме, и, возможно, однажды ее поймает кто-нибудь другой».

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела. Веслоносы считаются уязвимым видом.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал веслоноса и поставил мировой рекорд. Джеймсу Люкхарту (James Lukehart) удалось вытащить веслоноса длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон.