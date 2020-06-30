Рыболов поймал огромного веслоноса и поставил мировой рекорд

Житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса и поставил мировой рекорд, сообщает газета The Oklahoman.

Джеймсу Люкхарту (James Lukehart) удалось вытащить веслоноса длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон. Он отвез его к берегу и 45 минут держал на веревке под водой, пока не прибыли представители департамента охраны дикой природы штата. После измерения огромную рыбу отпустили.

«Мы приплыли сюда утром и шутили, что сейчас поставим рекорд штата, — рассказывает рыболов. — Я представления не имел, что здесь есть рыба, которая тянет на мировой рекорд». Прежде самым большим веслоносом в мире считалась особь, пойманная в американском штате Канзас. Она весила на 1,67 килограмма меньше, чем веслонос Люкхарта.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела. Веслоносы считаются уязвимым видом.

В феврале сообщалось, что в озере Кистон был пойман веслонос, весивший 71 килограмм. Из-за особенностей законов Оклахомы ее пришлось отпустить. Вес рыбы не был зарегистрирован официально.

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