Мужчина поймал жирную самку веслоноса

Житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса, который почти побил рекорд штата. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 8.

В субботу, 20 июня, Эрик Хернандез (Eric Hernandez) рыбачил на озере Кистон и поймал самку рыбы-веслоноса весом 63 килограмма. Его улов почти побил рекорд штата.

Биолог из департамента охраны дикой природы Оклахомы исследовал пойманную рыбу и сказал, что это самка, у которой много жира и, возможно, она стерильна. Он пояснил, что стерильные рыбы не производят икру, а превращают всю свою энергию в жир и вырастают до больших размеров.

Ранее сообщалось, что владелец фирмы по организации туристической рыбалки Меффорд выбрался в свой выходной к озеру, чтобы половить рыбу с семьей. Вместе с сыном и женой ему удалось выловить веслоноса весом почти 65 килограммов.

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