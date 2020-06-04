Рыбак выловил рекордно большого веслоноса и прославился

В американском штате Оклахома рыбак выловил в озере Кистон рекордно большого веслоноса и прославился в сети. Об этом сообщается на сайте For The Win! | USA Today.

Владелец фирмы по организации туристической рыбалки Иеремиа Меффорд (Jeremiah Mefford) выбрался в свой выходной к озеру, чтобы половить рыбу с семьей. Вместе с сыном и женой ему удалось выловить веслоноса весом почти 65 килограммов.

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По местному закону, рыболовам следует отпускать веслоносов, пойманных в понедельник и пятницу. Так как Меффорд рыбачил в субботу, он смог сохранить улов, чтобы произвести замеры.

В течение 68 минут биологи прибыли на место и взвесили веслоноса для подтверждения рекорда. Затем крупную особь отпустили обратно в водоем. Биологи несколько минут плыли вслед за рыбой, чтобы удостовериться, что она не пострадала из-за рыбалки.

Предыдущий рекорд штата принадлежит американцу, который в 2018 году поймал в реке Арканзас веслоноса весом около 60 килограммов.

В феврале один из клиентов Меффорда, Джастин Хэмлин (Justin Hamlin), поймал 71-килограммового веслоноса. Но поскольку рыбак выловил гигантскую особь в пятницу, ему пришлось расстаться со своей добычей.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Они обитают в водоемах восточной части США. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела. Веслоносы считаются уязвимым видом.

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