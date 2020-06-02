Рыбаки поймали огромных тунцов и отдали их борющимся с коронавирусом врачам

В американском штате Гавайи пятеро рыбаков поймали двух огромных желтоперых тунцов и отдали их борющимся с коронавирусом врачам. Об этом сообщает CNN.

Один из рыболовов — исполнительный продюсер телешоу Hawaii Skin Diver TV Кайл Накамото (Kyle Nakamoto) — рассказал журналистам, что суммарный вес улова составил почти 100 килограммов. Пойманную рыбу направили местному дистрибьютеру морепродуктов, который очистил, приготовил и распределил тунца на более чем 300 порций поке.

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Затем рыболовы доставили контейнеры с готовой едой в две больницы города Гонолулу, где врачи, помимо прочего, лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Работники медцентров выразили благодарность рыбакам за их добрый поступок и выслали совместное фото в униформе с рыбным блюдом в руках.

Накамото и его приятели решили наловить рыбы для медработников, последовав примеру гавайскому рыбака — 104-летнего Сэцуо Тодороки (Setsuo Todoroki). Долгожитель, занимавшийся рыбалкой, регулярно отдавал свой улов нуждающимся. «В прошлом месяце его не стало. Именно он вдохновил нас на это доброе дело. Мы пошли по его стопам», — говорит Накамото.

Рыбаки под руководством Накамото сняли процесс поимки желтоперых тунцов для телешоу Hawaii Skin Diver TV. Выпуск показали по гавайскому телеканалу Spectrum OC16 во вторник, 2 июля.

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.

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