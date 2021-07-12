YouTube запустил новую функцию для россиян

Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, объявила о запуске бета-версии сервиса YouTube Shorts, который называют аналогом TikTok, в нескольких странах, в том числе и в России. Об этом сообщается в блоге компании.

В течение нескольких недель функция станет доступна всем российским пользователям. Разработчики объяснили, что в мобильной версии видеохостинга YouTube Shorts будет выглядеть как отдельная вкладка, а в версии для компьютера — как специальный раздел на главной странице.

Тестирование нового формата проходило в Индии и США. «Короткие видео становятся все популярнее: ежедневно они набирают свыше 6,5 миллиарда просмотров по всему миру. Мы решили не останавливаться на достигнутом и развивать этот формат на YouTube дальше», — отметили в компании.

В Google также заверили, что будут «поддерживать и поощрять авторов коротких видео». Компания пообещала, что потратит на развитие YouTube Shorts 100 миллионов долларов (около 7,5 миллиарда рублей по текущему курсу). В течение двух лет эту сумму распределят между авторами коротких роликов.

О планах YouTube запустить аналог TikTok стало известно в сентябре 2020 года. В компании пообещали, что в новом сервисе короткие видео будут воспроизводиться вертикально, а пользователи смогут переключаться между ними с помощью свайпа. Бета-тестирование Shorts должно было начаться в Индии — стране, в которой TikTok заблокирован.