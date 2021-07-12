Бриллиант за 918 миллионов рублей впервые продали за криптовалюту

Бриллиант стоимостью 12,3 миллиона долларов (918,4 миллиона рублей) стал первой в мире проданной за криптовалюту драгоценностью. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о камне грушевидной формы в 101 карат, получившем название The Key 10138. Драгоценность относится к классу D color, являющемуся наивысшим сортом белых бриллиантов. Камни D color выглядят полностью прозрачными для невооруженного глаза. По информации издания, The Key 10138 стал одним из 10 бриллиантов подобного качества весом более 100 карат, которые когда-либо появлялись на аукционе.

Камень выставлен на продажу международным аукционным домом Sotheby's. Согласно материалу, анонимный частный коллекционер приобрел драгоценность в пятницу, 9 июля, после того, как аукционист, чье имя не указано, объявил, что принимает оплату в биткоинах и эфириуме. Sotheby's не стал раскрывать, какая из двух криптовалют была использована для совершения покупки.

В мае самый крупный бриллиант в истории российской огранки продали на аукционе за 14 миллионов долларов (один миллиард рублей). Согласно материалу, драгоценный камень весом в 100 карат стал самым дорогим лотом на аукционе Christiie’s в Женеве. Бриллиант создан из редкого якутского алмаза, и на его огранку потребовалось полтора года. По словам экспертов, этот камень отличается чистотой — в нем нет ни единого внутреннего вкрапления.