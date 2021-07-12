Россиянка с двухметровыми волосами раскрыла секрет ухода за прической

Проживающая в Майами россиянка отрастила двухметровые волосы и раскрыла секрет ухода за прической. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Модель и предпринимательница из Владивостока Инга Волкош (Inga Volkosh) начала отращивать волосы с 14 лет. На данный момент ей 32 года, и длина ее локонов составляет пять футов 10 дюймов (178 сантиметров).

Героиня материала отметила, что благодаря своей прическе она всегда находится в центре внимания и пользуется спросом среди мужчин. Она отметила, что женщины часто интересуются, как ей удалось отрастить такие ухоженные и красивые пряди.

По словам Волкош, для поддержания здоровых волос она старается придерживаться правильного питания: в ее рацион входят мясо, рыба, салаты и оливковое масло. «Я стараюсь есть только здоровую, свежую, органическую пищу. Никакого фаст-фуда и много белка — это очень важно для волос», — подчеркнула модель.

Помимо этого россиянка не делает окрашиваний, не пользуется феном и другими инструментами для укладок. Волкош моет голову через каждые пять дней, а весь процесс занимает у нее 20 минут. Наконец, она обновляет кончики прядей дважды в год и всегда аккуратно расчесывается, чтобы не повредить структуру волос.

В мае другая обладательница двухметровых волос раскрыла секрет их мытья. Украинка Алена Кравченко призналась, что моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.