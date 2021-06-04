Девушка раскрыла трудности жизни с волосами длиной 120 сантиметров

Британка с волосами длиной 120 сантиметров поделилась трудностями, с которыми она ежедневно сталкивается из-за своей прически. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Жительница Биллерикея Джози Одд (Josie Odd) рассказала, что незнакомцы на улице часто называют ее «настоящей Рапунцель», а некоторые просят нарядиться в персонажа мультфильма на детские праздники. Отмечается, что девушка начала отращивать волосы десять лет назад и надеется, что в будущем их длина достигнет пола.

«Я не ожидала, что мои волосы станут такими длинными, но я очень хочу, чтобы они доросли до пола. Я никогда не хотела делать стрижку каре, потому что короткие волосы просто не соответствуют моему внутреннему миру», — призналась Одд. Девушка добавила, что люди также подозревают ее в том, что она носит искусственные пряди.

По словам героини материала, ей часто становится жарко из-за длинных волос, поэтому обычно она собирает их в высокий пучок. «Иногда на мои волосы садится мой парень Адам или я сама — это достаточно болезненно», — пожаловалась она.

Помимо этого, британка раскрыла подробности ухода за метровой прической. Так, блогерша избегает использования утюжка, плойки и фена, позволяя волосам высохнуть естественным способом. Кроме того, она моет их один или максимум два раза в неделю. Вдобавок Одд укорачивает волосы каждые два месяца, чтобы избежать появления секущихся концов.

В мае другая обладательница двухметровых волос раскрыла секрет их мытья. Украинка Алена Кравченко призналась, что моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.