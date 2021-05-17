Девушка рассказала о трудностях жизни с метровыми волосами

Австралийка с метровыми волосами поделилась трудностями, с которыми она ежедневно сталкивается из-за своей прически. На ролики в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

Жительница Сиднея, которую в сети прозвали «австралийской Рапунцель», регулярно публикует видео, рассказывая о проблемах длинных волос. Отмечается, что на данный момент на ее страницу подписаны 696 тысяч человек.

Согласно информации из постов блогерши, она не может наносить на губы помаду, поскольку пряди постоянно к ней прилипают. Кроме того, девушка постоянно находит в еде собственные волосы.

Помимо этого, по словам юзерши, распущенные волосы мешают ей завязывать шнурки, а также задувать свечи. На размещенных кадрах видно, что ее локоны могут случайно зажечься от пламени. Блогерша отмечает, что ее волосы постоянно застревают в дверях машины.

Вдобавок героиня материала рассказала об уходе за своей прической. Австралийка порекомендовала фанатам использовать специальные расчески для распутывания волос с мягкими зубьями. Помимо этого она посоветовала пользоваться маслом, чтобы избежать появления секущихся концов.

«Я мою голову около 30 минут и хожу с мокрыми волосами до их полного высыхания. Обычно это процесс занимает от трех до четырех часов», — призналась «австралийская Рапунцель» и добавила, что старается не делать укладки с помощью утюжка и плойки.

В мае другая обладательница двухметровых волос раскрыла секрет их мытья. Украинка Алена Кравченко призналась, что моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.