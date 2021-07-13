50-летнюю телеведущую вновь засняли на улице в топе без нижнего белья

Британскую телеведущую Аманду Холден вновь засняли на улицах Лондона в летнем наряде без нижнего белья. Фотографии публикует Daily Mail.

50-летняя знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели без бюстгальтера в трикотажном топе в черно-бело-коричневую полоску, а также кожаной юбке-карандаш бренда Karen Millen, которая выполнена в таких же цветах. Ее образ дополнили белые туфли-лодочки на каблуках, небольшая черная сумка марки Gucci, а также солнцезащитные очки.

Читатели издания обругали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «О, смотрите, она опять забыла про лифчик», «Аманда вновь вышла без бюстгальтера, чтобы получить дозу внимания», «Это просто ужасно», «Она никогда не упускает возможности привлечь внимание», «Бюстгальтер, видимо, в стирке», — писали они.

В июне состарившиеся ноги Аманды Холден в мини-платье стали предметом обсуждения в сети. Она вышла в свет в мини-платье бренда Zara стоимостью 50 фунтов стерлингов (5060 рублей) с ярким принтом и черных босоножках на каблуках. «Ноги Аманды выдают ее возраст», — обращали внимание подписчики.