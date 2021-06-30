Состарившиеся ноги телеведущей в мини-платье стали предметом обсуждения в сети

Британская ведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в откровенном наряде и стала объектом обсуждений в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 50-летнюю знаменитость, когда она покидала студию радиостанции Heart FM. Она была одета в мини-платье бренда Zara стоимостью 50 фунтов стерлингов (5060 рублей) с ярким принтом и черные босоножки на каблуках. Образ Холден дополнили оранжевая сумка французского модного дома Chanel и солнцезащитные очки со стеклами такого же цвета.

Читатели издания принялись критиковать состарившиеся ноги телеведущей в комментариях под снимками. «Ноги Аманды выдают ее возраст», «Это платье просто отвратительное», «У нее много жира над коленными чашечками», «Ужасный образ», «Ей следует носить платья гораздо длиннее», — писали они.

Ранее в июне Аманду Холден засняли на улицах города в топе без нижнего белья. На фото она идет по городу в белых расклешенных штанах и облегающем топе молочного цвета с декольте, через который просвечивает ее грудь. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками.