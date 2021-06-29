50-летнюю телеведущую засняли на улицах города в топе без нижнего белья

Британскую телеведущую Аманду Холден засняли на улицах Лондона в летнем наряде без нижнего белья. Фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 50-летняя знаменитость идет по городу в белых расклешенных штанах и облегающем топе молочного цвета с декольте, через который просвечивает ее грудь. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками, сумкой-клатчем из кожи рептилии и солнечными очками.

По информации издания, в таком виде Холден вышла из студии радиостанции Global Radio, где она работает ведущей программы Heart Radio Show.

Читатели издания раскритиковали образ ведущей в комментариях под публикацией. «Грустно смотреть: стареющая Холден отчаянно пытается привлечь наше внимание», «Пора отдать предпочтение классическим нарядам. Тебе уже 50 лет!», «Жалкая женщина выставляет напоказ свою грудь. Ненавижу ее», — высказались они.

Это не первый раз, когда Аманда Холден появляется на публике в откровенной одежде. В мае ее запечатлели без бюстгальтера в синем трикотажном топе с открытыми плечами и джинсах, когда она направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне.