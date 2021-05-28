50-летняя ведущая снялась полностью обнаженной среди денежных купюр

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами полностью обнаженной, лежа на спине и вскинув руки вверх. При этом оголенные части ее тела прикрыты денежными купюрами. Публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей и принялись писать комплименты в комментариях. «Боже, мое сердце не было готово к такому», «50 лет — это новые 20!», «Сногсшибательное тело, Аманда!», «Какая же прекрасная женщина», «Вау, ты выглядишь просто потрясающе! Очень сексуально», — восхищались они.

В феврале Аманда Холден забралась на свой торт в честь 50-летия и снялась на нем без одежды. На размещенном в сети снимке знаменитость запечатлена полностью обнаженной с распущенными волосами. Она попозировала на вершине трехъярусного белого торта, украшенного розами.