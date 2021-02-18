Ведущая забралась на свой торт в честь 50-летия и снялась на нем обнаженной

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенной фотосессии в честь юбилея и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке знаменитость запечатлена полностью обнаженной с распущенными волосами. Для фото она забралась на вершину трехъярусного белого торта, украшенного розами. Холден лежит на животе, прикрывая грудь руками. «Вишенка на вершине сказочного дня», — подписала она пост, который набрал почти 60 тысяч лайков. Известно, что 16-го февраля ей исполнилось 50 лет.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей и принялись поздравлять ее в комментариях. «Сногсшибательная красотка», «Королева!», «С днем рождения, ты выглядишь потрясающе», «Как это тебе 50 лет? Это невозможно!», «С днем рождения, Аманда! Ты хорошеешь с каждым годом», «Ты и впрямь вишенка на торте!» — писали они.

Ранее в феврале сообщалось, что Аманда Холден отметила свой день рождения в наряде с декольте популярного у россиян бренда Asos. Она была одета в белое платье длины миди с декольте, босоножки на каблуках такого же цвета и красные очки с оправой в форме сердца.