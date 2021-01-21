49-летняя ведущая снялась в джакузи в купальнике с глубоким декольте

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде с чашкой в руках. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram в среду, 20 января.

Знаменитость опубликовала видео, в котором попробовала шоколадное печенье производителя Plant Kitchen. На размещенных кадрах она сидит в джакузи в голубом купальном костюме, который состоит из лонгслива и плавок. Комплект бренда Melissa Odabash оформлен глубоким декольте на молнии. Его стоимость составляет 260 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей).

Подписчики восхитились постом 49-летней Холден и принялись писать комплименты ее внешнему виду в комментариях. «Ты выглядишь просто замечательно», «Шикарна», «Ты даже печенье ешь сексуально», «Тебе идеально подходит этот купальник!», «Аманда, как всегда ты выглядишь превосходно», — высказывались фанаты.

Ранее в январе Аманду Холден подняли на смех за попытку омолодиться с помощью спорта. Она разместила фото, на котором попозировала в синей спортивной форме бренда Amanda's Reiss. Пользователи сети раскритиковали телеведущую в комментариях.