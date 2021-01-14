49-летнюю ведущую подняли на смех за попытку омолодиться с помощью спорта

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в спортивной одежде и столкнулась с критикой в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

В сторис своего Instagram-аккаунта 49-летняя знаменитость разместила фото, на котором она запечатлена на улице в синей спортивной форме бренда Amanda's Reiss, черной кепке и кроссовках. Костюм стоимостью 140 фунтов стерлингов состоит из кроп-топа и легинсов. «Бегаю, чтобы оставаться счастливой и здоровой», — подписала Холден кадр.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид телеведущей и подняли ее на смех за попытку омолодиться с помощью спорта. «Она отчаянно цепляется за последний год своего четвертого десятка», «Эта барби вновь в кризисе среднего возраста», «Бегает? Скорее просто позирует. Сейчас холодно, а в этом снаряжении она выглядит странно», «Она была бы привлекательнее, если бы не переоценивала свою внешность», — высказывались они.

В декабре 2020 года Аманда Холден снялась в откровенном наряде на Рождество. Она была одета в изумрудное атласное платье с корсетом и высоким разрезом на правой ноге. Фанаты знаменитости похвалили ее образ.