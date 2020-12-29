49-летняя ведущая снялась в платье с корсетом и высоким разрезом на Рождество

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде на Рождество и вызвала восхищение у своих фанатов. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

49-летняя знаменитость попозировала на фоне праздничной елки, Санта-Клауса и коробок с подарками. Она была одета в изумрудное атласное платье с корсетом и высоким разрезом на правой ноге. «Надеюсь, Санта принесет вам счастье в этом году», — подписала Холден пост, который собрал почти 50 тысяч лайков.

Поклонники оценили образ телеведущей в комментариях. «Ты такая горячая, Аманда! Ты нам врешь о своем возрасте», «Скорее, ты принесла счастье этому Санте», «Так идеально это платье может смотреться только на тебе. Счастливого Рождества!», «Красотка, и ты это знаешь», — похвалили они.

Ранее в декабре Аманда Холден задрала ногу в платье и подверглась критике в интернете. На размещенных кадрах она позировала в леопардовом платье длины мини и черных ботфортах на каблуках. Ее запечатлели в тот момент, когда она поднимает ногу и ставит на подарочную коробку. «Морщинистая кожа на ногах выдает ее возраст», — высказались комментаторы.