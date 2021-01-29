49-летняя ведущая вышла на улицу зимой в мини-юбке и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в легком наряде зимой и смутила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 49-летняя знаменитость разместила короткий ролик, на котором она дефилирует в студии радиостанции Heart Radio. На ней — мини-платье, которое внешне выглядит как удлиненная белая рубашка, клетчатая мини-юбка с разрезом на бедре, а также бежевые лодочки на каблуках. Стоимость наряда бренда Maje составляет 290 фунтов стерлингов (30 270 рублей).

Позже папарацци запечатлели Холден в этом же образе на улице. Знаменитость дополнила его аксессуарами: бежевой сумкой и солнцезащитными очками.

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Пользователи сети обругали внешний вид телеведущей. «Кто-нибудь напомнит этой бездарной личности, что сейчас январь, а не июль?», «Сейчас январь, наденьте колготки!», «Почему она носит юбку дочери поверх белой рубашки мужа? Ее собственная одежда в прачечной?», «Ее ноги выглядят такими морщинистыми», «Она слишком стара, чтобы носить такую ​​короткую юбку», — высказывались они.

Ранее в январе Аманду Холден подняли на смех за попытку омолодиться с помощью спорта. Она разместила фото, на котором попозировала в синей спортивной форме бренда Amanda's Reiss. Пользователи сети раскритиковали телеведущую в комментариях.