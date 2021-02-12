Ведущая отметила 50-летие в наряде с декольте популярного у россиян бренда

Британская телеведущая Аманда Холден отметила 50-летие в наряде с откровенным вырезом и порадовала поклонников. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в студии радиостанции Heart Radio с бокалом шампанского в руке. На ней — белое платье длины миди с декольте популярного у российских покупателей бренда Asos, босоножки на каблуках такого же цвета и красные очки с линзами в форме сердец. В подписи к публикации, которая набрала больше 25 тысяч лайков, она отметила, что «переполнена любовью и благодарностью».

Фанаты оценили внешний вид телеведущей и поздравили ее с юбилеем в комментариях. «Молодые и сногсшибательные 50 лет!», «С днем рождения, красотка. Все еще выглядишь чертовски сексуально!», «С юбилеем! Ты — моя икона! Выглядишь потрясающе!», «Невероятна в свои 50!» — хвалили они.

В январе Аманда Холден вышла на улицу в мини-юбке и была обругана. Папарацци засняли в платье, которое внешне выглядит как удлиненная белая рубашка с клетчатой мини-юбкой с разрезом на бедре. Также на ней были бежевые лодочки на каблуках. «Сейчас январь, наденьте колготки!» — недоумевали пользователи сети.