Фигура 50-летней ведущей на фото в бикини удивила фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась архивным снимком с отдыха в Дубае и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 50-летняя знаменитость запечатлена лежащей на подвесном диване на лазурном пляже. Ее засняли с собранными волосами в бикини леопардовой расцветки и солнцезащитных очках. «В эти выходные я наслаждалась солнцем в Великобритании. Это побудило меня помечтать о далеких островах, когда еще было безопасно», — подписала Холден пост, который набрал 50 тысяч лайков.

Фанаты восхитились стройной фигурой телеведущей в комментариях. «Аманда, ты выглядишь сногсшибательно, у тебя идеальное тело», «Невероятная», «Прекрасная фигура», «У тебя чертовски потрясающее тело», «Боже, ты такая красотка», — высказывались они.

Ранее в апреле Аманда Холден снялась без белья и привлекла внимание журналистов. Она поделилась видео, на котором готовит блины для семейного обеда. Звезду запечатлели в спортивном костюме серого цвета, состоящем из облегающих легинсов и кроп-топа. При этом на кадрах видно, что ведущая попозировала без белья.