50-летняя ведущая снялась без белья и привлекла внимание журналистов

Откровенный внешний вид британской телеведущей Аманды Холден привлек внимание журналистов. На сторис, которые появились в Instagram-аккаунте звезды, обратили внимание в The Sun.

50-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором она готовит блины для семейного обеда. На размещенных кадрах она переворачивает сковородку, стоя на кухне в собственном доме. Ее запечатлели в спортивном костюме серого цвета, состоящем из облегающих легинсов и кроп-топа. При этом на ролике видно, что телезвезда попозировала без белья.

Согласно материалу, во время готовки Холден использовала смесь для блинов из магазина Marks & Spencer. Отмечается, что телеведущая проводила выходные вместе с семьей. Она также поделилась с поклонниками снимком с дочерью, который был сделан во время их пробежки. «Вернула своего друга по спорту», — подписала британка сторис.

Ранее в апреле Аманда Холден снялась в вульгарном пасхальном наряде и удивила подписчиков. На черно-белом снимке она позирует боком в камере. Для съемки звезда выбрала белое боди и дополнила свой образ аксессуарами в виде съемного воротника и манжет, а также заячьих ушей и хвоста.