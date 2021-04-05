50-летняя телеведущая в откровенном пасхальном наряде удивила подписчиков

Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в откровенном пасхальном наряде, и удивила подписчиков. Кадр и комментарии пользователей появились в ее Instagram-аккаунте в пятницу, 2 апреля.

На размещенном черно-белом снимке 50-летняя знаменитость позирует боком в камере. Для съемки она выбрала белое боди и дополнила свой образ аксессуарами в виде съемного воротника и манжет, а также заячьих ушей и хвоста. «Всем счастливой Пасхи», — подписала Холден пост, который набрал 25 тысяч лайков за три часа.

Поклонники везущей оценили ее образ в комментариях. «Какой неожиданный кадр! Потрясающая», «Все кролики будут стоять в стороне. У них нет шансов», «Ого, Аманда! Ты выглядишь потрясающе», «Самый горячий пасхальный кролик», — писали они.

В марте Аманда Холден поделилась еще одним фото в облегающем пасхальном наряде и подверглась критике в соцсетях. Она сфотографировалась в плюшевом розовом костюме зайца с короткими шортами. Пользователи сети обругали ведущую за пренебрежение к вере. «Пасха — самый важный праздник в христианском календаре. Такая фотосессия оскорбительна», — высказались они.