50-летнюю ведущую обругали за «подростковый» наряд и неприличную позу на фото

Британская телеведущая Аманда Холден поделилась фото в облегающем наряде и подверглась критике за попытку выглядеть моложе. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

В своем Instagram-аккаунте 50-летняя ведущая разместила снимок, на котором она запечатлена в студии радиостанции Heart FM. На ней — костюм бренда Zara, состоящий из короткого топа и брюк с принтом в бело-розовую клетку, а также белые туфли-лодочки на каблуках. Холден засняли со спины в полный рост, при этом она опирается руками на стол у окна, выдвинув бедра ближе к камере. Публикация набрала больше 80 тысяч лайков.

Пользователи сети обругали ведущую за «подростковый» наряд и неприличную позу. «Почему она одевается как 12-летняя?», «50 лет и в кроп-топе! Ну давай же! Мне чуть больше 30, но я никогда не буду носить такие вещи! Оставь это подросткам!», «Фу, она просто отвратительная», «К чему такая поза?», «Она так нуждается во внимании», — негодовали они.

В феврале Аманда Холден вышла на улицу в мини-юбке зимой и была обругана. Знаменитость запечатлели в вещах белого цвета. На ней были короткое платье бренда Zara, которое состоит из комплекта из рубашки и мини-юбки, сапоги на каблуках и небольшая сумка. «Боже, увольте ее стилиста, она выглядит ужасно», — писали в сети поклонники.