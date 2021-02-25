50-летняя ведущая вновь появилась в облегающем платье без белья и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден вновь вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья и подверглась критике в сети. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM в Лондоне. Холден запечатлели без бюстгальтера в шелковом желтом платье бренда Ted Baker стоимостью 179 фунтов стерлингов (18 700 рублей). Ее образ дополнили черные пальто, сумка и солнцезащитные очки, а также белые туфли-лодочки на каблуках.

Аманда Холден Фото: Beretta / Sims / Shutterstock / REX

Позже в своем Instagram-аккаунте 50-летняя ведущая разместила короткий ролик, на котором она появилась в описанном наряде без верхней одежды.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости в комментариях под снимками. «Человек, жаждущий внимания», «Она хоть когда-то носит бюстгальтер?», «Если судить по груди, то на улице прохладно», «Тело подростка и лицо Медузы Горгоны», «Неважно, сколько она потратила на этот наряд, без бюстгальтера она выглядит дешево и безвкусно», — высказывались они.

Ранее в феврале Аманда Холден забралась на свой торт в честь 50-летия и снялась на нем обнаженной. На фото она лежит на животе, прикрывая грудь руками. «Как это тебе 50 лет? Это невозможно!» — удивлялись фанаты.