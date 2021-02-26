50-летняя ведущая вновь вышла на улицу в мини-юбке зимой и была обругана

Британская телеведущая Аманда Холден прошлась по улицам Лондона в легком наряде зимой и смутила поклонников. Соответствующая дискуссия развернулась в Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци, когда покидала студию радиостанции Heart FM. Холден запечатлели в вещах белого цвета. На ней — короткое платье бренда Zara, которое состоит из комплекта из рубашки и мини-юбки, сапоги на каблуках и небольшая сумка. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и золотистыми часами.

Кроме того, в своем Instagram-аккаунте 50-летняя ведущая разместила короткий ролик, на котором она задирает ногу в описанном наряде, сидя в студии Heart FM.

Пользователи сети обругали внешний вид знаменитости. «Она выглядит устрашающе», «Ей нужно взглянуть на эти снимки и научиться носить белое и выглядеть стильно, а не дешево», «Боже, увольте ее стилиста, она выглядит ужасно», К старости стоит отказаться от мини-юбок и начать прикрывать голые ноги», «Какой ужасный наряд! Она слишком стара для этого, к тому же сейчас февраль, ради всего святого!» — возмущались они.

Ранее в феврале Аманда Холден появилась в облегающем платье без белья и подверглась критике. Ее засняли на улице без бюстгальтера в шелковом желтом платье бренда Ted Baker. Образ ведущей дополнили черные пальто, сумка и солнцезащитные очки, а также белые туфли-лодочки на каблуках.